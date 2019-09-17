Рязанец стал солистом главного детского хора страны

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Фото: Администрация Рязани
Рязанец Данила Прошин стал солистом главного детского хора страны. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Ученик музыкальной школы №1 победил в конкурсе солистов детского хора России. Награды победителю вручили вице-премьер правительства России Ольга Голодец, директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, а также врио директора «Артека» Константин Федоренко.
Соперниками рязанца стали 900 участников из 85 регионов России и 14 зарубежных стран.
Несколько дней конкурсанты репетировали с дирижером, оркестром и хором. Данила Прошин успешно прошел все отборочные испытания и победил.
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