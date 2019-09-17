Велопрокат в Рязани станет бесплатным на сутки

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В пятницу, 20 сентября, рязанцы смогут присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде». В этот день всем автомобилистам предлагается отказаться от машин в пользу велосипедных и пешеходных прогулок.
В связи с этим 20 сентября велопрокат
Для того, чтобы получить подарок, нужно:
Отмечается, что зачисление суточного абонемента и бонусных рублей будет происходить поздним вечером 19 сентября.
Напомним, велошеринг в Рязани заработал в июле.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.