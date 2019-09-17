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9:29, 17 сентября 2019 253
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Велопрокат в Рязани станет бесплатным на сутки

Велопрокат в Рязани станет бесплатным на сутки

В пятницу, 20 сентября, рязанцы смогут присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде». В этот день всем автомобилистам предлагается отказаться от машин в пользу велосипедных и пешеходных прогулок.

В связи с этим 20 сентября велопрокат Lucky Bike подарит рязанцам абонемент на сутки или 150 рублей на счет в приложении.

Для того, чтобы получить подарок, нужно:

  • зарегистрироваться в приложении;
  • оплатить депозит — 100 рублей (его можно вернуть в любой момент до 31 декабря);
  • до 20 сентября заполнить форму по ссылке, указав номер телефона, на который прошла регистрация в приложении.

Отмечается, что зачисление суточного абонемента и бонусных рублей будет происходить поздним вечером 19 сентября.

Напомним, велошеринг в Рязани заработал в июле.


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