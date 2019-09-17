В Сараевском районе пенсионер пытался задушить старшего брата

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В Сараевском районе 61-летний мужчина пытался задушить своего старшего брата. Инцидент произошел вечером 14 сентября в селе Старобокино, пишет издательство «
Известно, что родственники поссорились, завязалась драка. Младший брат повалил старшего на землю и начал душить. Мужчин смогла разнять их сестра, а прибывшие полицейские успокоили дебошира.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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