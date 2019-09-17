В Рыбновском районе «Приора» врезалась в автобус

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на понедельник, 16 сентября, на 165-м километре трассы М-5 в Рыбновском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 00:55 31-летний житель Московской области на Lada Priora врезался в остановившийся автобус «МАН» под управлением 31-летнего водителя из Пензенской области.
В результате травмы получила 50-летняя пассажирка Lada, ей оказали медпомощь. Никто из автобуса не пострадал.
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