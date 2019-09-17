Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:12, 17 сентября 2019 96
 0    0

В Рязанской области арестовали мужчину, скрывавшегося от следствия четыре года

В Рязанской области арестовали мужчину, скрывавшегося от следствия четыре года

В Рязанской области арестовали мужчину, который четыре года скрывался от следствия. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что в июле 2015 года в селе Спирино Клепиковского района автоинспекторы попытались остановить «УАЗ» без госномеров, но водитель прибавил скорость и продолжил движение.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и несколько раз ударил полицейского.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК. Однако, находят под подпиской о невыезде, мужчина скрылся. Его объявили в розыск.

В 2019 году злоумышленника задержали, сейчас он арестован. Расследование продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 минуты назад
Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 288
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 9 728
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 2
17:09, 3 сентября 2019 18 082
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
14:43, 3 сентября 2019 16 307
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
13:12, 5 сентября 2019 12 483
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум