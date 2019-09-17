В Рязанской области арестовали мужчину, скрывавшегося от следствия четыре года

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В Рязанской области арестовали мужчину, который четыре года скрывался от следствия. Об этом сообщил
Известно, что в июле 2015 года в селе Спирино Клепиковского района автоинспекторы попытались остановить «УАЗ» без госномеров, но водитель прибавил скорость и продолжил движение.
Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и несколько раз ударил полицейского.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК. Однако, находят под подпиской о невыезде, мужчина скрылся. Его объявили в розыск.
В 2019 году злоумышленника задержали, сейчас он арестован. Расследование продолжается.
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