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18:07, 17 сентября 2019 213
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В Ермиши «Дэу» без водителя укатилась в кювет

В Ермиши «Дэу» без водителя укатилась в кювет

Фото: Издательство «Пресса»

Во вторник, 17 сентября, в Ермиши Daewoo Matiz без водителя укатилась в кювет и повисла на железном штыре. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По словам очевидцев, водитель зашел в магазин, и практически сразу машина покатилась с бугра к речке.

«По чистой случайности в этот момент на дороге не было транспорта, и не произошло ДТП. Вызволять машину пришлось трактором», — говорится в сообщении.


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