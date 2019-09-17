В Ермиши «Дэу» без водителя укатилась в кювет

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Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 17 сентября, в Ермиши Daewoo Matiz без водителя укатилась в кювет и повисла на железном штыре. Об этом сообщило издательство «
По словам очевидцев, водитель зашел в магазин, и практически сразу машина покатилась с бугра к речке.
«По чистой случайности в этот момент на дороге не было транспорта, и не произошло ДТП. Вызволять машину пришлось трактором», — говорится в сообщении.
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