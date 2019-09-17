Рязанские остановки сделают доступными для инвалидов

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В Рязани для инвалидов адаптируют остановки общественного транспорта. Этот вопрос обсудили на заседании регионального
Участники заседания одобрили изменения в постановление, касающееся распределения объемов субсидий на реализацию региональной программы «Социальная защита и поддержка населения».
518 тысяч рублей направят на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них адаптируют остановки общественного транспорта и подходы к ним.
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