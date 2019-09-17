Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:54, 17 сентября 2019 186
 0    0

Рязанские остановки сделают доступными для инвалидов 1

Рязанские остановки сделают доступными для инвалидов

В Рязани для инвалидов адаптируют остановки общественного транспорта. Этот вопрос обсудили на заседании регионального правительства во вторник, 17 сентября.

Участники заседания одобрили изменения в постановление, касающееся распределения объемов субсидий на реализацию региональной программы «Социальная защита и поддержка населения».

518 тысяч рублей направят на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них адаптируют остановки общественного транспорта и подходы к ним.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
8 часов назад
Рубль укрепляется вместе с нефтью

Рубль укрепляется вместе с нефтью

Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 353
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 9 939
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 2
13:12, 5 сентября 2019 12 580
Будем закрывать левые повороты в Рязани — Беленецкий 8
12:27, 14 сентября 2019 10 955
В центре Рязани девушка на «Хендэ» сбила четырех человек
18:27, 8 сентября 2019 11 693
Рязанское село попало в тройку самых смешных названий населенных пунктов страны
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум