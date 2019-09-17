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Российские актеры запустили флешмоб в поддержку осужденного Павла Устинова.
Устинова обвинили в нападении на бойца Росгвардии во время московской акции 3 августа. Согласно материалам дела, полицейский задержал актера, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал, пишут
Флешмоб запустил актер Александр Паль в соцсети Instagram. Его поддержали и другие звезды шоу-бизнеса, публикуя фотографии под хештегом
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Четыре сотрудника правоохранительных органов в шлемах и бронежилетах, сцепившись друг с другом локтями, образуя живую стену, задерживают (одного!!!) артиста Павла Устинова. Видео здесь: @tvrain_inside Позже, один из этих солдат жалуется на «вывих плеча». Это оказывается достаточным, чтобы Павла приговорить к трём с половиной годам лишения свободы!! Это исключительно сухой факт. А дальше сами делайте выводы и предоставляйте вполне реальное будущее, когда случайно оказавшись где нибудь рядом с митингом или с толпой народа, где вы вполне возможно, даже не поймёте в чем дело, Вас заберут люди в форме и бронежилетах, где позже выяснится, что одному из этих сотрудников во время задержания, Вы нанесли непоправимую глубокую царапину в районе ладони или страшную психологическую травму, за что Вас приговорят к лишению свободы на несколько (а то и более) лет. И вот так просто и страшно меняется человеческая жизнь, которая все больше и больше обесценивается и становится не важным. Сейчас дело не в цеховой солидарности, а в том, что это напрямую касается и меня, тоже. Чудовищная несправедливость и цинизм, с которым это делается, может коснуться каждого. #свободупавлуустинову
Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky)
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