«Рельеф-Центр» и торговая марка «ГАММА» поддержали художественный фестиваль на родине Есенина

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В субботу, 14 сентября, в Константинове прошел XIX Межрегиональный фестиваль изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…». Фестиваль состоялся в рамках традиционного проекта «Есенинские дни», приуроченный к 124-й годовщине со дня рождения поэта Сергея Есенина.
Участниками конкурса стали воспитанники детских художественных школ и школ искусств, студенты профильных училищ и вузов, художники-любители, дети с ограниченными возможностями. В творческих мастерских они писали работы с натуры, а также работали над иллюстрациями к поэмам Сергея Есенина.
Обо всех необходимых материалах для создания творческих работ заранее позаботились компания «Рельеф-Центр» и торговая марка «ГАММА».
Программа фестиваля включала также работу площадок с мастер-классами, на которые приглашались все желающие попробовать себя в других видах творчества.
После пленэра на территории музея-заповедника состоялась выставка готовых работ и награждение победителей, которые стали лучшими в четырех номинациях:
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