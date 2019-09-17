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12:21, 17 сентября 2019 172

«Рельеф-Центр» и торговая марка «ГАММА» поддержали художественный фестиваль на родине Есенина

«Рельеф-Центр» и торговая марка «ГАММА» поддержали художественный фестиваль на родине Есенина

В субботу, 14 сентября, в Константинове прошел XIX Межрегиональный фестиваль изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…». Фестиваль состоялся в рамках традиционного проекта «Есенинские дни», приуроченный к 124-й годовщине со дня рождения поэта Сергея Есенина.

Участниками конкурса стали воспитанники детских художественных школ и школ искусств, студенты профильных училищ и вузов, художники-любители, дети с ограниченными возможностями. В творческих мастерских они писали работы с натуры, а также работали над иллюстрациями к поэмам Сергея Есенина.

Обо всех необходимых материалах для создания творческих работ заранее позаботились компания «Рельеф-Центр» и торговая марка «ГАММА».

Программа фестиваля включала также работу площадок с мастер-классами, на которые приглашались все желающие попробовать себя в других видах творчества.

После пленэра на территории музея-заповедника состоялась выставка готовых работ и награждение победителей, которые стали лучшими в четырех номинациях:

  • живопись;
  • графика;
  • декоративная роспись;
  • инсталляция.

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