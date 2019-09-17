Рязанскому пенсионеру, который зарезал друга и спрятал его тело в сарае с кроликами, вынесли приговор

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Пенсионеру, который
В апреле 2019 года двое жителей села Просечье Александро-Невского района выпивали. Между 64-летним хозяином дома и его 36-летним гостем возникла ссора — пенсионер приревновал знакомого к своей сожительнице.
После этого хозяин дома взял кухонный нож и ударил несколько раз потерпевшего в грудь живот и спину. Мужчина скончался на месте происшествия. Затем обвиняемый отнес тело потерпевшего в сарай с кроликами и засыпал его соломой.
Суд назнчил рязанцу 11 лет исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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