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Пьяная рязанка на «семерке» улетела в кювет в Пронском районе, пишет издательство «
Авария произошла в субботу, 14 сентября, на трассе Новомичуринск-Денисово-Кисьва.
Жительница Кисьвы за рулем «ВАЗ-2107» не справилась с управлением и перевернулась в кювет. В аварии пострадали водитель и пассажир.
Нарушительнице грозит лишение «прав» на срок от полутора до двух лет и 30 тысяч рублей штрафа.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.