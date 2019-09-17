Иностранец попытался подкупить рязанского полицейского, чтобы спасти жену

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Иностранец попытался подкупить рязанского полицейского. Инцидент произошел 5 сентября, сообщил
Известно, что 34-летний житель Узбекистана предложил правоохранителю 15 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал к административной ответственности его жену. Однако полицейский отказался от денег.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК. Расследование продолжается.
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