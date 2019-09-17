«Чтобы умолкла». Рязанец едва не задушил тещу подушкой

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Рязанец едва не задушил тещу подушкой. Инцидент произошел в Октябрьском районе города, сообщила
Известно, что ночью после встречи с друзьями 36-летний мужчина вернулся домой пьяный. Громкими разговорами он разбудил тещу, разгорелся скандал. Во время ссоры рязанец пригрозил 52-летней женщине задушить ее подушкой, «чтобы она умолкла».
«Рязанка испугалась за свою жизнь, замолчала и вызвала полицию, которая нейтрализовала опасную ситуацию», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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