Житель Клепиковского района украл икону, чтобы купить алкоголь

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Житель Клепиковского района украл у знакомого икону с изображением Иисуса Христа. Об этом сообщил
Известно, что в июне ранее судимый мужчина проник в квартиру потерпевшего, пока того не было дома. Злоумышленник вынес икону, продал ее за 300 рублей и на полученные деньги купил алкоголь.
Суд признал мужчину виновным в краже с незаконным проникновением и приговорил его к двум годам и четырем месяцам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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