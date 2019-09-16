Юлия Рокотянская поздравила ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Черничкина с днем рождения

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Юлия Рокотянская поздравила ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.
15 сентября почетному гражданину города Рязани, участнику взятия Берлина Дмитрию Алексеевичу Черничкину исполнилось 94 года.
«Вы для меня человек с большой буква „Ч“. Мы равняемся на вас. Ваш опыт, ваша мудрость, ваша работа с молодежью бесценны», — сказала в поздравлении Юлия Рокотянская.
Глава муниципального образования пожелала ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни. Юлия Рокотянская обсудила с участником войны дальнейшие совместные планы, направленные на развитие патриотического воспитания молодежи в городе Рязани.
Также глава города вручила Дмитрию Черничкину подарок.
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