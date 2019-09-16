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11:06, 16 сентября 2019 259
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Ярмарку выходного дня перенесут с площади Театральной

Ярмарку выходного дня перенесут с площади Театральной

Ярмарку выходного дня перенесут с площади Театральной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 28 сентября новой торговой площадкой станет место, расположенное напротив Центрального рынка по адресу: улица Пролетарская, 15. График работы не изменится: каждую субботу с 8:00 до 15:00.

Отмечается, что причинами переноса ярмарки стали жалобы рязанцев и необходимость расширения площадки.

В течение месяца от площади Театральной до Центрального рынка будут курсировать бесплатные автобусы с 8:00 до 15:00 с периодичностью 25-30 минут.

Рязанцам также напомнили, что через остановку «Центральный рынок» проходят регулярные маршруты автобусов №№4, 15, 16, 20, 24, 34, троллейбусов №№2 и 16, маршруток №№77, 87.


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