В Рязанской области прошел гастрономический фестиваль «За Окой пасутся КО…». Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 14 сентября, в дубовой роще около Коростова Рязанского района прошел гастрономический фестиваль «За Окой пасутся КО…». Фоторепортаж опубликовало ИД
На молочной бирже все желающие могли продегустировать и приобрести продукцию крупнейших региональных производителей молочных продуктов и личных подсобных хозяйств Рязанского района.
Также в рамках мероприятия прошел молочный забег.
Парад коров прошел в интерактивной форме: выпиленных из дерева животных расписывали студенты художественного училища.
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