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В Рязани объединят два детсада. Соответствующее постановление мэрии опубликовали во вторник, 10 сентября.
Планируется, что детсад №6 (ясли) на улице Новой присоединят к детсаду № 111 на улице Горького. Руководителем учреждения останется Вера Шинкарева.
Объединение планируют завершить до 1 января 2020 года.
В пресс-службе мэрии сообщили, что изменения коснуться только администрации учреждений, а дети останутся на прежних местах.
«Реорганизация позволит эффективнее расходовать бюджетные средства, увеличить зарплаты сотрудников. Сокращений не будет», — отметили в администрации.
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