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11:17, 16 сентября 2019 64
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В Дягилеве два дня подряд будут отключать свет

В Дягилеве два дня подряд будут отключать свет

В Дягилеве два дня подряд, 17 и 18 сентября, будут отключать свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ по технологическому присоединению к сетям с 10:00 до 19:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Хиринская, дома с 18 по 48;
  • Хиринский проезд, дома с 6 по 14;
  • Животноводческий проезд, дома с 2 по 40;
  • улица Животноводческая, дома с 2 по 46-а;
  • улица Коняева, дома с 32 по 50, дома с 61 по 115, дома с 187 по 203 (нечетная сторона);
  • улица Усадебная, дома с 6 по 23;
  • 1-й Усадебный проезд;
  • 2-й Усадебный проезд;
  • 3-й Усадебный проезд;
  • Московское шоссе, дома с 67 по 103.

Работы производит ООО «РосьИнжиниринг».


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