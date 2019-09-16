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Улицу Тимакова перекроют на две недели из-за дорожных работ. Об этом сообщил
Движение транспорта на участке от пересечения с улицей Новоселов до Касимовского шоссе закроют с 22:00 16 сентября до 6:00 30 сентября.
Установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место проведения работ огорожено.
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