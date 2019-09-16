Рязанский онкодиспансер получил шесть современных эндоскопов

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Рязанский онкодиспансер получил шесть современных видеоэндоскопов: по два гастроскопа, бронхоскопа и колоноскопа. Об этом сообщил
Закупка провели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Кроме диагностических исследований в отделении проводится большое количество лечебных операций. Для этого онкоцентр приобрел тонкий гастроскоп, в два раза меньше стандартного. Оборудование позволит проводить некоторые лечебные манипуляции, в частности стентирование.
Отделение принимает около 300 пациентов в месяц.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.