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17:34, 16 сентября 2019 217
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Рязанская епархия проводит ярмарки рукоделия для помощи больному мальчику

Рязанская епархия проводит ярмарки рукоделия для помощи больному мальчику

Рязанская епархия проводит благотворительные ярмарки рукоделия, чтобы помочь трехлетнему Леше Кузнецову, который болен нейробластомой. Мальчик уже перенес несколько блоков химиотерапии, высокодозный курс и операцию по пересадке костного мозга.

Одна из таких ярмарок прошла 15 сентября в Вознесенском храме. Свои изделия ручной работы представили рязанские мастерицы, на их продаже собрали более 26 тысяч рублей.

Планируется, что в ближайшее время благотворительные ярмарки пройдут при других храмах города. Мастера и рукодельницы, желающие предоставить свои изделия, могут связаться с администраторами группы помощи и поддержки Леши Кузнецова «ВКонтакте».

Перевести средства на лечение мальчика можно на номер карты его мамы, Ирины Кузнецовой, или другими удобными способами:

  • 42 76 85 30 22 86 58 60 — карта «Сбербанка», Ирина Александровна К (мама);
  • счет на PayPal — Ирина Александровна К (мама);
  • Яндекс.Кошелек 41 00 19 99 86 56 707 — Ирина Александровна К (мама);
  • 54 69 53 00 11 71 98 78 — карта «Сбербанка», Андрей Сергеевич К (папа);
  • 22 02 20 01 52 20 95 14 — карта «Мир», Ирина Александровна К (мама).

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