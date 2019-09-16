Рязанская епархия проводит ярмарки рукоделия для помощи больному мальчику

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Рязанская
Одна из таких ярмарок прошла 15 сентября в Вознесенском храме. Свои изделия ручной работы представили рязанские мастерицы, на их продаже собрали более 26 тысяч рублей.
Планируется, что в ближайшее время благотворительные ярмарки пройдут при других храмах города. Мастера и рукодельницы, желающие предоставить свои изделия, могут связаться с администраторами группы помощи и поддержки Леши Кузнецова «
Перевести средства на лечение мальчика можно на номер карты его мамы, Ирины Кузнецовой, или другими удобными способами:
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В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).