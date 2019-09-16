Рязанка взяла приз на международном конкурсе красоты для девушек в инвалидных колясках

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Рязанка Диана Халикова победила в номинации «Мисс поэзия» на конкурсе «Невская краса 2019». Об этом девушка рассказала на своей странице «ВКонтакте».
«Невская краса» — это международный конкурс красоты для девушек на инвалидных колясках.
Финал прошел в пятницу, 13 сентября. Участницы демонстрировали национальные костюмы, вечерние платья, а также исполнили групповой танец на колясках.
Ранее Халикова
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