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21:40, 16 сентября 2019 94
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Рязанка взяла приз на международном конкурсе красоты для девушек в инвалидных колясках

Рязанка взяла приз на международном конкурсе красоты для девушек в инвалидных колясках

Рязанка Диана Халикова победила в номинации «Мисс поэзия» на конкурсе «Невская краса 2019». Об этом девушка рассказала на своей странице «ВКонтакте».

«Невская краса» — это международный конкурс красоты для девушек на инвалидных колясках.

Финал прошел в пятницу, 13 сентября. Участницы демонстрировали национальные костюмы, вечерние платья, а также исполнили групповой танец на колясках.

Ранее Халикова просила рязанцев поддержать ее в голосовании в номинации «Интернет».


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