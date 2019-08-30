Рязанка прошла в финал конкурса красоты в инвалидных колясках

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Рязанка Диана Халикова прошла в финал международного конкурса красоты и талантов для девушек в инвалидных колясках «Невская краса».
По словам рязанки, она представит регион на конкурсе в Санкт-Петербурге в сентябре. Девушка попросила рязанцев поддержать ее в голосовании за номинацию Интернет". Для этого нужно поставить лайк на фотографии по
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