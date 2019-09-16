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Проект нового детсада в Семчине подготовят до конца 2019 года. Тендер на разработку документации опубликовали на сайте госзакупок.
Работы стоимостью 2,8 миллиона оплатят из городского бюджета.
Планируется, что здание построят по проекту детсада № 34 на Михайловском шоссе, который открылся в 2016 году.
Объект расположится в глубине квартала, за перинатальным центром.
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.