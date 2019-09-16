Полиция опубликовала фото аварии в Путятинском районе с четырьмя пострадавшими

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Фото: УМВД по Рязанской области
Напомним, по предварительным данным, 37-летний водитель Daewoo Nexia, двигаясь в сторону Москвы,
Затем Daewoo столкнулся с грузовиком Iveco с полуприцепом, за рулем которого был 48-летний водитель из Пензы. От столкновения с Daewoo грузовой автомобиль Iveco потерял управление и столкнулся со следующим в сторону Москвы Kia Ceed под управлением 44-летнего жителя Санкт-Петербурга.
В результате ДТП водителя и трех пассажиров Daewoo в возрасте 18, 29 и 19 лет, а также водителя Kia
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.