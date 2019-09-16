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11:37, 16 сентября 2019 258
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Полиция опубликовала фото аварии в Путятинском районе с четырьмя пострадавшими

Полиция опубликовала фото аварии в Путятинском районе с четырьмя пострадавшими

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция опубликовала фото с места аварии, которая произошла 14 сентября в Путятинском районе. ДТП произошло примерно в 9:40 на 321-м километре трассы М-5.

Напомним, по предварительным данным, 37-летний водитель Daewoo Nexia, двигаясь в сторону Москвы, столкнулся с Mitsubishi Pajero под управлением 48-летнего жителя Москвы.

Затем Daewoo столкнулся с грузовиком Iveco с полуприцепом, за рулем которого был 48-летний водитель из Пензы. От столкновения с Daewoo грузовой автомобиль Iveco потерял управление и столкнулся со следующим в сторону Москвы Kia Ceed под управлением 44-летнего жителя Санкт-Петербурга.

В результате ДТП водителя и трех пассажиров Daewoo в возрасте 18, 29 и 19 лет, а также водителя Kia госпитализировали.


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