Пьяный водитель устроил ДТП в Пронском районе, есть пострадавшие

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В субботу, 14 сентября, в Пронском районе пьяный водитель устроил ДТП. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 12:00 на втором километре дороги «Новомичуринск-Денисово». 43-летняя жительница Новомичуринска на ВАЗ-2107, по предварительной информации, не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет. После этого автомобиль перевернулся.
Водитель и пассажир автомобиля получили травмы и их госпитализировали.
Женщина-водитель в момент ДТП была пьяна.
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