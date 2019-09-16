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12:51, 16 сентября 2019 394
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ДТП с велосипедистом в Приокском попало на видео

ДТП с велосипедистом в Приокском попало на видео

ДТП, которое произошло 14 сентября на пересечении проезда Шабулина и улицы Пирогова, попало на видео. Запись с камеры опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что 46-летний велосипедист переезжал дорогу на красный сигнал светофора для пешеходов. В него врезался 32-летний рязанец на Renault Duster, который начал движение на «зеленый».

Падая, велосипедист ударился головой об асфальт.


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