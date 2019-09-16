ДТП с велосипедистом в Приокском попало на видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
ДТП, которое произошло 14 сентября на пересечении проезда Шабулина и улицы Пирогова, попало на видео. Запись с камеры опубликовали в группе «
На кадрах видно, что 46-летний велосипедист переезжал дорогу на красный сигнал светофора для пешеходов. В него врезался 32-летний рязанец на Renault Duster, который начал движение на «зеленый».
Падая, велосипедист ударился головой об асфальт.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа владельца искалеченного в Сасовском районе Мухтара завели уголовное дело
|
cледующая новость →В Рязанской области прошел гастрономический фестиваль «За Окой пасутся КО…». Фото
Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.