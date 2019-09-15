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9:18, 15 сентября 2019 551
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В воскресенье в Рязанской области ожидаются заморозки до -2 градусов — МЧС

В воскресенье в Рязанской области ожидаются заморозки до -2 градусов — МЧС

Региональное ГУ МЧС предупредило рязанцев о возможных заморозках. Метеопредупреждение опубликовано на сайте министерства.

«В утренние часы 15 сентября на территории Рязанской области и в Рязани ожидаются заморозки на поверхности почвы 0…-2 градусов», — написали представители МЧС.


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