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11:55, 15 сентября 2019 102
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В РПЦ назвали зарплаты священников

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. В регионах эта цифра несколько ниже. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на эфир программы «Церковь и мир» телеканала «Россия 24».

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что финансовое состояние прихода зависит от того, где он находится и сколько в нем прихожан.

«Особенно бедные храмы — в сельской местности. Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», — сказал иерарх.

Он отметил, что зарплата — не единственный доход служителей Церкви.

«У священника есть доход за совершение треб, особенно, если это вызов на дом: освятить машину, квартиру, покрестить, причастить», — сообщил митрополит Иларион.


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