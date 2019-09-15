В РПЦ назвали зарплаты священников

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. В регионах эта цифра несколько ниже. Об этом сообщило РИА
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что финансовое состояние прихода зависит от того, где он находится и сколько в нем прихожан.
«Особенно бедные храмы — в сельской местности. Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», — сказал иерарх.
Он отметил, что зарплата — не единственный доход служителей Церкви.
«У священника есть доход за совершение треб, особенно, если это вызов на дом: освятить машину, квартиру, покрестить, причастить», — сообщил митрополит Иларион.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В полиции рассказали подробности аварии со сбитым велосипедистом в Приокском
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.