В воскресенье в Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер. Прогноз погоды

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В воскресенье, 15 сентября, в Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер. Подробный прогноз погоды опубликован на
В этот день в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, от пяти до десяти метров в секунду, днем местами порывы до семнадцати метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов, днем от 12 до 17 градусов.
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