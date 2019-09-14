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16:14, 14 сентября 2019 96
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В воскресенье в Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер. Прогноз погоды

В воскресенье в Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер. Прогноз погоды

В воскресенье, 15 сентября, в Рязанской области ожидаются дожди и сильный ветер. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В этот день в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, от пяти до десяти метров в секунду, днем местами порывы до семнадцати метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов, днем от 12 до 17 градусов.


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4 дня назад
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