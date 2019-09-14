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13:52, 14 сентября 2019 1 064
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В театре кукол открылись «Рязанские смотрины». Фото

В театре кукол открылись «Рязанские смотрины». Фото

В субботу, 14 сентября, в театре кукол открылся 17-й фестиваль «Рязанские смотрины», которому в этом году исполнилось 30 лет.

Поздравить рязанских кукольников и зрителей с днем рождения «Смотрин», а также продемонстрировать свои таланты приехали гости из 15 стран с пяти континентов.

Первым поздравить рязанцев с юбилеем фестиваля вышел глава регионального минкульта Виталий Попов. Он отметил, что фестиваль с каждым годом становится интереснее и разнообразнее.

«Я рос, взрослел и мудрел с этим фестивалем. Это знаменитое кукольное движение обогнать невозможно. Оно всегда впереди и предлагает гостям много яркого и необычного», — сказал Попов.

Также к поздравлениям присоединился председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин.

«Людям свойственно измерять ход времени значимыми событиями, и в зависимости от этапов жизни они разные. Детьми мы радуемся дням рождения, Новому году, школьным каникулам. Потом в нашей жизни появляются сессии, дни рождения детей. Кто-то измеряет время по отпускам или живет от проверки до проверки. А есть в Рязани люди, жизнь которых измеряется „Смотринами“. Это означает, что этот фестиваль для очень многих людей является важным и значимым событием, и для нас, как для генерального партнера фестиваля, быть частью такого события — это большая честь и привилегия. Спасибо вам», — отметил Ганишин.

За пять дней на «Рязанских смотринах» пройдут 37 показов. Кроме того, во время фестиваля устроят выставку авторских кукол.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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