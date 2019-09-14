В Прио-Внешторгбанке открылась выставка фотографий, привезенных сотрудниками с Байкала

В пятницу, 13 сентября, экспозицию представили на втором этаже центрального офиса на улице Есенина.

Председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин напомнил журналистам, что поездку на Байкал устроили в честь 30-летия учреждения.

«Прошла экспедиция очень успешно. Мы осуществили все, что хотели. Байкал — жемчужина России, поэтому я бы всем порекомендовал там побывать. Мы поддержали внутренний туризм, набирающий сейчас популярность, и ничуть не пожалели, — рассказал Ганишин. — Встречи с туристами из Германии, Японии, Китая стали поводом для гордости за российские красоты: иностранцев на Байкале очень много».

Рядом с озером участники экспедиции спрятали клад — сертификат на серебряный слиток. Теперь любой желающий может пройти по стопам Прио-Внешторгбанка и найти «сокровище». Координаты размещены в открытом доступе в интернете, но пока счастливчик так и не нашелся.

Замначальника управления розничного бизнеса Прио-Внешторгбанка Марина Николаева подчеркнула, что «клад» — это дополнительная мотивация для клиентов банка, да и не только на такую же поездку.

«Думаю если кто-то соберется найти серебро, то не пожалеет об этом, даже если не обнаружит тайник. Главное, увидит Байкал», — заявила Марина Николаева.

Она отметила, что в поездке ее поразила мощь и красота озера, разнообразие животного мира, но самое яркое впечатление у нее осталось от посещения термальных источников.

«Интересно среди холодных вод Сибири оказаться в теплой и комфортной купели», — поделилась Николаева.

Окунуться если не в сам Байкал, то во впечатления от него, в Прио-Вешторгбанке можно будет в течение месяца. Вход на выставку свободный. Открыта каждый будний день.