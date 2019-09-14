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Фото: Издательство «Пресса»
В массовом ДТП в Скопинском районе погиб человек. Об этом сообщил сайт ИД
Авария произошла в субботу, 14 сентября. По предварительным данным, в 12:45 на 271 километре дороги Р-22 водитель 1992 года рождения на легковом Nissan с номерами Мордовии выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с «ГАЗелью».
В результате столкновения пострадали и другие участники дорожного движения. Повреждения получили Kia Сred и Toyota Land Cruiser, а также грузовой MAN.
В результате ДТП пассажирка Nissan погибла на месте, трое пострадавших госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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