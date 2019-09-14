Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:45, 14 сентября 2019 269
 0    0

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года

Роскачество назвало лучшие смартфоны. В исследовании участвовали модели, вышедшие в 2019 и конце 2018 года.

Первые пять смартфонов в списке выпустила южнокорейская компания Samsung.

  • 5 место — Galaxy Note 9;
  • 4 место — Galaxy Note 10;
  • 3 место — Galaxy S10;
  • 2 место — Galaxy Note 10+;
  • 1 место — Galaxy S10+.

На шестом месте оказался iPhone XS Max от компании Apple. На седьмой строчке расположился смартфон от китайской компании Huawei — P30.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
10 часов назад
Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут

Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут

В пилотном режиме заработал сервис онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 919
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 727
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
12:55, 2 сентября 2019 16 154
В Рязани закроется филиал института культуры 7
14:43, 3 сентября 2019 16 144
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
13:38, 1 сентября 2019 13 599
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум