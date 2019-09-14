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11:42, 14 сентября 2019 240
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После вмешательства прокуратуры ряжское предприятие выплатило сотрудникам больше 900 тысяч рублей долгов

После вмешательства прокуратуры ряжское предприятие выплатило сотрудникам больше 900 тысяч рублей долгов

ООО «Ряжский молочный завод» выплатил 81 работнику долги по зарплате за июль 2019 года на сумму более 900 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Предприятие выплатило долг после того, как прокуратура района направила в суд 81 заявление о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты.

Заявления рассмотрели и удовлетворили. Задолженность погасили в полном объеме.

Директора предприятия привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.


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