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11:24, 14 сентября 2019 113
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90-летняя рязанка впервые полетала на воздушном шаре

90-летняя рязанка впервые полетала на воздушном шаре

90-летняя рязанка Раиса Рыбакова впервые полетала на воздушном шаре. Об этом сообщила группа фестиваля «Небо России» «ВКонтакте».

8 сентября Рыбаковой исполнилось 90 лет. Она совершила первый полет в юбилейный день рождения.

В сообщении отмечается, что такой подарок маме сделал ее сын.

«Я прям без ума, какое удовольствие! Как внизу все красиво», — поделилась эмоциями рязанка.

Фото «Небо России»


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