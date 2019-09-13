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Фото: Pixabay.com
Жители Брянска выбрали территории для благоустройства в 2020 году. Итоги голосования опубликовали на сайте регионального отделения «
Горожане голосовали в воскресенье, 8 сентября, на 22 участках, а также онлайн на портале «
Лидером стала территория Набережной (от Славянской площади до дома №1 по улице Набережная) — 9 407 голосов. Второе место у сквера завода «Литий» в Фокинском районе — 8 838 человек. На третьем — привокзальная площадь Брянск-Орловский — 8 572 человека. Центральный пляж Бежицкого района набрал 2 124 голосов, а сквер Пролетарский — 1 195 голосов.
Сколько именно территорий будет благоустроено в следующем году, станет известно после утверждения финансирования.
В этом году в Брянске блугоустраивают четыре территории: площадь и сквер у ДК поселка Белые Берега, сквере имени Карла Маркса, Майский парк и сквер
у ДК имени Горького. На работы направили 170 миллионов рублей.
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