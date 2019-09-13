В сараевском селе Новобокино сгорел дом пенсионерки

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Днем 13 сентября, в селе Новобокино Сараевского района сгорел деревянный жилой дом, сообщило издательство «
На месте работали две пожарные машины, но спасти здание не удалось.
По словам 67-летней хозяйки дома, пожар произошел из-за неисправной проводки. Ущерб и причины возгорания уточняют.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.