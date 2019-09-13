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17:47, 13 сентября 2019 112
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В Ряжске подросток вынес виски, коньяк и водку на десять тысяч

В Ряжске подросток вынес виски, коньяк и водку на десять тысяч

В Ряжске подросток вынес виски, коньяк и водку на десять тысяч, пишет издательство «Пресса».

В полицию обратился работник одного из супермаркетов. Он увидел на записях с камер видеонаблюдения кадры, на которых молодой человек украл алкоголь.

Полицейские разыскали 15-летниего подростка. По его словам, спиртное он выпивал сам.

По факту хищения проводится проверка.


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6 дней назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

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