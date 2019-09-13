В рязанском агротехнологическом университете прошло посвящение в студенты

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В четверг, 12 сентября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева в формате веревочного курса прошло традиционное посвящение первокурсников в студенты «Я-первый».
Посвящение прошли около 150 первокурсников. Студенты с разных факультетов объединились в шесть команд, чтобы пройти десять станций.
«На некоторых площадках первокурсникам пришлось включить смекалку и отвечать на каверзные вопросы ведущих. Все 10-ть испытаний были с легкостью преодолены участниками, при этом каждая из команд за время посвящения успела сдружиться и сплотиться», — рассказали в вузе.
Праздник завершился памятной фотографией.
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