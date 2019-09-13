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9:17, 13 сентября 2019 141
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В Рязани открыли выставку к юбилею художника Виктора Агеева

В Рязани открыли выставку к юбилею художника Виктора Агеева

В четверг, 12 сентября, к 80-летию Заслуженного художника России Виктора Агеева открылась его персональная выставка «Живопись, графика». Ее разместили в художественном музее имени Пожалостина.

Поздравить рязанца и посмотреть на выставку из более чем 80 работ пришли родственники и друзья Агеева, представители Союза художников-любителей, студенты художественного училища и школьники.

Значительное место в творчестве Виктора Агеева занимает тема традиционного искусства. Горожане могут увидеть картины с сапожковскими песенницами, михайловскими кружевницами и скопинскими керамистами. Также на выставке представлены пейзажи Байкала, полотна со старыми улицами Рязани, Касимова, Коломны и Смоленска.

Выставка работает до 13 октября с 11:00 до 18:00, по четвергам — до 20:00. Выходной — понедельник, первая пятница месяца — санитарный день.

Справка:

Заслуженный художник России Виктор Викторович Агеев родился в 1939 году в Карелии. В 1959 году окончил Рязанское художественное училище, в 1965 году — отделение монументальной живописи Московского высшего художественно-промышленного училища (Строгановского). Преподавал в Рязанском художественном училище в 1965—1973 годах. С 1975 года — член Союза художников России.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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