В Рязани наградили лучших работников леса

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Фото: Правительство Рязанской области
В пятницу, 13 сентября, в Рязани наградили лучших работников лесной области. Об этом сообщил
От имени губернатора Николая Любимова рязанцев наградил министр природопользования региона Сергей Абрамов.
«Леса занимают четвертую часть нашей области. В лесном хозяйстве трудятся более 2500 человек. Они сохраняют и приумножают лесные богатства области, успешно решая поставленные задачи», — сказал Абрамов.
В этом году день леса отмечается в России 15 сентября.
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