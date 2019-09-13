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17:07, 13 сентября 2019 56
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В Рязани наградили лучших работников леса

В Рязани наградили лучших работников леса

Фото: Правительство Рязанской области

В пятницу, 13 сентября, в Рязани наградили лучших работников лесной области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

От имени губернатора Николая Любимова рязанцев наградил министр природопользования региона Сергей Абрамов.

«Леса занимают четвертую часть нашей области. В лесном хозяйстве трудятся более 2500 человек. Они сохраняют и приумножают лесные богатства области, успешно решая поставленные задачи», — сказал Абрамов.

В этом году день леса отмечается в России 15 сентября.


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