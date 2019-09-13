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В Канищеве ограбили 22-летнего рязанца. Об этом сообщила
Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что на улице Интернациональной его ограбил незнакомец, который пригрозил расправой. Испугавшись мужчина отдал злоумышленнику телефон, 1400 рублей, паспорт и банковскую карту.
Оперативники опросили пострадавшего и выяснили, что у нападавшего была примечательная татуировка, которую он прятал. По ее описанию полицейские вспомнили, что такая же есть у 28-летнего мужчины, проживающего в соседнем районе. Он уже был судим за кражу и разбойное нападение.
Подозреваемого задержали. У него нашли похищенные вещи, деньги он успел потратить. По факту ограбления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК.
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