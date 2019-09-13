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Фото: Pixabay.com
В 2020 году вырастет прожиточный минимум калужских пенсионеров. На заседании комитета по социальной политике областного парламента депутаты
Согласно документу, прожиточный минимум вырастет на 595 рублей и составит 9 303 рубля.
Отмечается, что эта величина не является фактическим размером пенсии. Ее используют при расчете доплат и мер соцподдержки.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.