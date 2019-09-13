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10:14, 13 сентября 2019 211
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Рязанцев попросили высказать идеи по благоустройству территории около кремля

Рязанцев попросили высказать идеи по благоустройству территории около кремля

С 10 сентября до 10 октября рязанцы могут поучаствовать в обсуждении и предложить идеи по благоустройству арка «Переяславль» и территории прилегающей к Рязанскому кремлю. Об этом сообщил сайт «100 городов».

Отмечается, что в этом году команда из Рязани стала финалистом дополнительного отбора программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив с проектом «Благоустройство и создание зоны активного отдыха вдоль границ территории Рязанского кремля».

Активисты хотят благоустроить территорию, прилегающую к кремлю, расчистить набережную вдоль реки Лыбедь, создать места для прогулок, отдыха и мероприятий.

В конце года планируют начать очистку территории от мусора в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия-2019». В акции может поучаствовать любой желающий.

Идеи по благоустройству можно предлагать в категориях:

  • малые архитектурные формы (скамьи, фонтаны, цветочницы, ограждения, декоративные скульптуры и т. д.);
  • зоны рекреации и отдыха;
  • велосипедные и пешеходные маршруты;
  • ландшафтный дизайн;
  • площадки для организации мероприятий.

Требования к идеям и предложениям

  1. Необходимо обозначить категорию предложения и понятно описать саму идею, если необходимо, прикрепить сопутствующие визуальные материалы (схемы, рисунки, графики и т. д.)
  2. Оригинальность и новизна идей. Плагиат и копирование не допускаются!
  3. Инновационный, современный формат.
  4. Простота воплощения идей и невысокая финансовая затратность.
  5. Реалистичность.
  6. Сезонность. Учет климатических условий региона и возможность использования объектов горожанами в любое время года.

Проект пройдет в два этапа, по итогам которых выберут 5-7 лучших идей. Их авторы войдут в состав рабочей группы.

Идеи можно оставлять на сайте.


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