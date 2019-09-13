Рязанцев попросили высказать идеи по благоустройству территории около кремля

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С 10 сентября до 10 октября рязанцы могут поучаствовать в обсуждении и предложить идеи по благоустройству арка «Переяславль» и территории прилегающей к Рязанскому кремлю. Об этом сообщил сайт «
Отмечается, что в этом году команда из Рязани стала финалистом дополнительного отбора программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив с проектом «Благоустройство и создание зоны активного отдыха вдоль границ территории Рязанского кремля».
Активисты хотят благоустроить территорию, прилегающую к кремлю, расчистить набережную вдоль реки Лыбедь, создать места для прогулок, отдыха и мероприятий.
В конце года планируют начать очистку территории от мусора в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия-2019». В акции может поучаствовать любой желающий.
Идеи по благоустройству можно предлагать в категориях:
Требования к идеям и предложениям
Проект пройдет в два этапа, по итогам которых выберут 5-7 лучших идей. Их авторы войдут в состав рабочей группы.
Идеи можно оставлять на
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