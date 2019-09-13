Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Халтурина

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В Рязани ищут очевидцев
Около 14:30 рядом с домом №5 «а» на улице Халтурина 80-летний рязанец на «шестерке», двигаясь со стороны Куйбышевского шоссе в сторону улицы Есенина, не справился с управлением и врезался в столб.
Мужчина погиб.
Всех, кому известна информация о произошедшем по телефону (4912) 29-72-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.