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22:15, 13 сентября 2019 160
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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Халтурина

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Халтурина

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на улице Халтурина 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Около 14:30 рядом с домом №5 «а» на улице Халтурина 80-летний рязанец на «шестерке», двигаясь со стороны Куйбышевского шоссе в сторону улицы Есенина, не справился с управлением и врезался в столб.

Мужчина погиб.

Всех, кому известна информация о произошедшем по телефону (4912) 29-72-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.


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