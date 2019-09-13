Под Рязанью пропала 28-летняя девушка

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В рязанском поселке Новоселки пропала 28-летняя Ирина Аксеничева. Она ушла из дома в среду, 11 сентября, и не вернулась, сообщили в поисково-спасательном отрядел «
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Аксеничева была одета в бирюзовую футболку, синие рваные джинсы и белые кроссовки. С собой взяла розовую сумку.
Всех, кто знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52, 112.
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