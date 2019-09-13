Пьяный рязанец едва не зарезал спортсмена в парке

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Пьяный рязанец угрожал ножом мужчине в парке. Об этом сообщила
В полицию позвонил 23-летний молодой человек, который рассказал, что в парке на улице Павлова его приятелю угрожает убийством незнакомец.
Трое рязанцев занимались спортом в парке. Один из них заметил в кустах лежащего человека и предложил ему помощь, подумав, что у него проблемы со здоровьем.
Через пару минут пьяный мужчина встал и ушел с площадки, а затем вернулся и начал угрожать одному из спортсменов, который занимался на турнике.
Злоумышленник приставил ему к животу нож и угрожал убить. Свидетели попытались отвлечь мужчину и вызвали полицию.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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