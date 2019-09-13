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15:36, 13 сентября 2019 314
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Пьяный рязанец едва не зарезал спортсмена в парке

Пьяный рязанец едва не зарезал спортсмена в парке

Пьяный рязанец угрожал ножом мужчине в парке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию позвонил 23-летний молодой человек, который рассказал, что в парке на улице Павлова его приятелю угрожает убийством незнакомец.

Трое рязанцев занимались спортом в парке. Один из них заметил в кустах лежащего человека и предложил ему помощь, подумав, что у него проблемы со здоровьем.

Через пару минут пьяный мужчина встал и ушел с площадки, а затем вернулся и начал угрожать одному из спортсменов, который занимался на турнике.

Злоумышленник приставил ему к животу нож и угрожал убить. Свидетели попытались отвлечь мужчину и вызвали полицию.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.


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