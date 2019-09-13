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15:59, 13 сентября 2019 161
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Любимов обсудил с главой Росгвардии установку в Рязани памятника погибшим при исполнении служебного долго

Любимов обсудил с главой Росгвардии установку в Рязани памятника погибшим при исполнении служебного долго

Фото: Правительство Рязанской области

В четверг, 12 сентября, в Москве прошла рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова и главы Росгвардии Виктора Золотова. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встрече обсудили возможность установки в Рязани памятника сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Также Золотов и Любимов поговорили о патриотических мероприятиях, которые проходят в регионе.

Любимов подчеркнул, что в Рязанской области «постоянно проводятся патриотические мероприятия, в том числе те, которые направлены на популяризацию службы в войсках Росгвардии».


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