Любимов обсудил с главой Росгвардии установку в Рязани памятника погибшим при исполнении служебного долго

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Фото: Правительство Рязанской области
В четверг, 12 сентября, в Москве прошла рабочая встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова и главы Росгвардии Виктора Золотова. Об этом сообщил
На встрече обсудили возможность установки в Рязани памятника сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.
Также Золотов и Любимов поговорили о патриотических мероприятиях, которые проходят в регионе.
Любимов подчеркнул, что в Рязанской области «постоянно проводятся патриотические мероприятия, в том числе те, которые направлены на популяризацию службы в войсках Росгвардии».
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